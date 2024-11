Les Cinquante du 22 novembre 2024 : un nouveau jeu, qui sera éliminé ? (résumé + replay épisode 60)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 60 du vendredi 22 novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 59 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Carla A. et Carla G. s’affrontent dans la salle de la seconde chance.











Il s’agit d’un livre et elles doivent trouver combien il y a de pages ! Elles ont le droit de le feuilleter. Carla A. propose 159 et le Lion annonce que c’est le nombre exact de pages ! Elle remporte le ticket d’or, Carla G. est éliminée.

Pendant ce temps là au château, Nikola et Kévin s’amusent avec des perruques. Et le Lion annonce une nouvelle soirée ! Tout le monde trinque et Hillary les remercie de l’avoir encore une fois sauvée dans l’arène. Ils ne sont plus que 8 et comprennent que ça va devenir difficile.

Nikola, Kévin et Eddy s’isolent et parlent stratégie. Et Nikola passe du temps avec Julie, il lui dit que plus le temps passe plus il est bien avec elle. Et ils vont se coucher ensemble. Le lendemain matin, Julie se réveille dans son lit car Nikola ronflait. Mais elle est contente quand même !



Le Lion annonce un nouveau jeu dans l’arène ! Les joueurs se préparent et s’y rendent. Ils découvrent des chaises et des objets ! Le but est de ramener tout les objets dans leurs zones. Et il y a un feu, ils doivent arrêter de bouger quand il est rouge ! Le jeu s’arrêtera quand il y aura 4 éliminés !

Les Cinquante, le replay du 22 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 60 ce vendredi 22 novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 25 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 61.