Un Si Grand Soleil du 26 novembre : Manu et Eliott ont un plan (résumé épisode 1520 en avance)

Un si grand soleil du 26 novembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1520 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 26 novembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Eliott a enlevé Yvan, il lui demande si c’est lui qui a tué Curtis. Yvan ne lâche rien mais Eliott le menace de son arme. Pendant ce temps là, Boris est avec Muriel chez L Cosmétiques. Elisabeth rentre la semaine prochaine, Muriel a hâte car elle est surchargée de travail. Elle ne s’en sort plus entre le travail et Toma. Elle avoue à Boris qu’elle n’arrive pas à lui laisser Toma. Boris lui conseille de ne pas priver Toma de voir son père. Muriel lui dit qu’il a raison, elle va l’appeler.

Yvan finit par avouer à Eliott que c’est Keller qui a tué Curtis, et c’est lui qui lui a balancé où il était. Muriel appelle Eliott, il peut aller chercher Toma à la crèche. Eliott la remercie, il laisse Yvan et file.



Les parents de Charlotte parle de son obsession sur le Fleuriste. Son père pense que sa relation avec Achille a empiré les choses, il est choqué par la vidéo qu’il a mis en ligne. Marie-Sophie pense que ça ne vient pas d’Achille. Pendant ce temps là au lycée, Charlotte parle à Achille de la veillée du soir… Tom intervient, il pense que c’est une mauvaise idée. Achille défend Charlotte, il l’envoie balader.

Au commissariat, Hugo propose un basket à Yann. Il se plaint de la façon dont tout le monde lui tombe dessus à cause de son enquête sur la compagne de Manu. Hugo lui dit que ça va retomber.

Le père de Charlotte décide de parler à Achille. Il lui dit qu’elle replonge depuis qu’ils sont ensemble… Et Cécile appelle Tom, elle s’inquiète pour Achille. Elle pense qu’il va très mal et qu’elle peut peut être l’aider. Tom ne veut pas balancer mais Cécile lui dit que c’est pour l’aider. Tom finit par avouer que lui aussi s’inquiète, c’est Charlotte qui a une très mauvaise influence sur lui. Il lui parle du groupe qui vénère le Fleuriste et de la veillée prévue ce soir. Cécile le remercie.

Manu essaie de joindre Eliott mais il n’a pas de nouvelles. Il décide de se rendre au garage. Il entend les cris et découvre Yvan. Pendant ce temps là, Eliott est avec Toma. Muriel rentre, il la remercie. Elle remarque que ça n’a pas l’air d’aller mais il lui dit que ça va.

A la veillée, l’homme dit à Achille que son père lui a montré la voie, il sera quoi faire… Il montre qu’il a une arme ! Achille panique, il prétexte devoir rentrer et il s’en va.

Eliott découvre que Manu est au garage. Eliott dit qu’il n’avait pas d’autre solution, il allait partir du resto de Keller. Il explique qu’il a avoué que c’est Keller qui a tué Curtis. Manu a une idée.

Achille rentre et retrouve Cécile. Elle lui demande s’il était avec Charlotte. Il dit que oui, ils étaient au cinéma. Cécile aimerait la rencontrer. Elle insiste ensuite pour lui parler : son père n’était pas un héros, il a tué des gens et il ne doit pas justifier ses crimes. Achille pense que c’était aussi quelqu’un de bien. Cécile comprend que ça soit difficile de faire la part des choses. Sur son téléphone, Achille quitte le groupe sur le Fleuriste.

Yvan appelle Keller, il lui dit qu’Eliott a toujours la drogue. Sous la menace de Manu et Eliott, il essaie d’attirer Keller…

