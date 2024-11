Les Cinquante du 25 novembre 2024 : qui sont les éliminés du jeu ? (résumé + replay épisode 61)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 61 du lundi 25 novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 61 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs pour le nouveau jeu. Il s’agit d’une sorte de « 1, 2, 3, soleil ».











Publicité





Le Lion donne le top départ du jeu. Julie est la première éliminée ! Frédérique la suit. Cassandra, Kévin et Nikola ramènent tout leurs accessoires, ils sont sauvés ! Hillary se sauve à son tour.

Julie, Frédérique, Coumba et Eddy sont sur le banc des éliminés. Avant de rentrer au château, Julie dit à Nikola « Je t’aime » !

Les joueurs victorieux doivent voter, le Lion annonce qu’ils vont pouvoir sauver une seule personne ! Ils sont sous le choc !



Publicité





Après les votes, les joueurs éliminés reviennent pour l’annonce du verdict. Ils sont stressés et encore plus quand le Lion annonce qu’il n’y aura qu’un seul joueur sauvé et trois éliminés !

Et les éliminés sont…

Le Lion annonce que le premier éliminé, avec aucune voix, c’est Frédérique. Avec une seule voix, Coumba est elle aussi éliminée ! Il ne reste plus que Julie et Eddy. Sans surprise, c’est Julie R. qui est sauvée ! Eddy est éliminé.

Les éliminés font leurs adieux et ils quittent ensuite le château. Hillary s’étonnent qu’à 5 le Lion ne leur ait pas encore dit qu’ils étaient finalistes… Elle s’attend à une énième surprise !

Les Cinquante, le replay du 22 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 61 ce lundi 25 novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 26 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 62.