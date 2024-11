Un Si Grand Soleil du 6 novembre : Eliott veut partir, Janet dans de sales draps (résumé épisode 1506 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 6 novembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1506 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 6 novembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Eliott a dormi dans sa voiture, Muriel l’appelle. Elle est folle d’inquiétude, il lui dit qu’il a dormi au garage. Il est désolé, il avait besoin d’être seul. Muriel lui dit qu’elle est en télé-travail, elle aimerait qu’il rentre pour parler. Mais Eliott veut travailler, il promet de rentrer tôt ce soir.

Janet fait le point avec Alain, elle ne comprend pas ce qui s’est passé avec Mr Brénal. Elle assure qu’il allait bien hier matin mais il a raconté à Alain qu’elle ne l’avait pas pris au sérieux. Alain lui dit qu’il est très remonté contre elle. Janet décide de quand même aller le voir. Elle lui demande comment il se sent, il lui reproche de s’être mal occupée de lui. Il lui rappelle qu’il voulait une irm et qu’elle a refusé. Il ne comprend pas qu’elle ne reconnait pas son erreur. Il lui conseille de prendre un bon avocat, il ne va pas lâcher l’affaire !



Publicité





Eliott est mal, il se rappelle des mots de Muriel, qui lui disait que c’était la dernière chance qu’elle lui donnait…

Elisabeth s’entraine en chinois, Catherine l’appelle. Elle lui annonce qu’elle est rentrée et qu’elle est au travail. Elle veut la voir pour parler de Laumière Santé mais Elisabeth part en Chine, elle revient dans quelques semaines. Catherine lui dit qu’elle va lui poser des questions par écrit.

Janet fait le point avec la directrice de l’hôpital sur le manque d’effectifs. Elle lui parle de Mr Brénal, hypocondriaque. Elle assure que ses affirmations sont fausses. La directrice dit avoir toute confiance en elle. Mais Mr Brénal est au téléphone avec Levars. Il veut porter plainte pour que Janet soit mise hors d’état de nuire. Levars le met en garde : s’attaquer à un hôpital, c’est long et compliqué. Il lui conseille une conciliation pour demander des dommages et intérêts. Mais il se fiche de l’argent. Il veut que Janet reconnaisse ses torts et qu’elle s’excuse. Brénal accepte la conciliation mais elle doit absolument s’excuser.

Eliott essaie d’obtenir un près mais le taux est énorme et on ne peut lui prêter que 3.000 euros. Charles le rejoint, Eliott a eu peur. Il lui conseille de dire la vérité à Muriel mais il pense que c’est impossible, il a tout gâché !

Johanna appelle Janet au sujet de Mr Brénal, qui envisage de porter plainte contre l’hôpital. Il demandes des excuses et 10.000 euros de dommages et intérêts. Janet refuse de s’excuser mais Johanna pense que ce n’est pas dans son intérêt. Elle pense que s’excuser lui évitera une procédure longue et pénible, elle refuse. Johanna lui conseille d’y réfléchir.

Eliott parle à Boris de l’appel de sa mère. Boris est désolé de ne pas l’avoir prévenu de sa sortie. Elisabeth est fatiguée d’avance de toutes les questions de Catherine, mais elle lui dit de se concentrer sur L Cosmétiques avec Muriel pendant son absence. Et elle lui rappelle de faire en sorte que sa vie privée n’interfère pas dans le travail. Il lui assure que ça sera le cas. Il cherche Muriel, elle lui dit qu’elle est en télé-travail.

Johanna fait le point avec Claudine et Florent. Elle espère encore convaincre Janet d’accepter la conciliation mais Claudine pense qu’il faudrait encourager le Dr Lewis à porter plainte pour diffamation. Johanna pense que ce n’est pas dans son intérêt. Florent tempère, ils vont attendre la décision de Janet.

Janet rentre, Clément remarque que ce n’est pas la grande forme. Elle lui parle du patient qui veut porter plainte. Janet assure qu’elle n’a commis aucune erreur. Elle refuse de s’excuser mais Clément pense que pour éviter un procès c’est surement mieux.

Yvan vient voir Eliott. Il lui donne une peluche pour son fils Toma, Eliott lui dit de ne pas s’approcher de sa famille. Yvan lui donne un coup de poing dans le ventre ! Yvan lui dit de rentrer chez lui et de débrouiller pour qu’il n’arrive rien à son bébé et sa maman ! Eliott rentre, il dit à Muriel qu’ils doivent repartir à Abidjan !

De nuit, une personne avec une capuche fait un tag : « le fleuriste vit encore » !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Eliott perd tout, Achille dérape, les résumés jusqu’au 22 novembre 2024