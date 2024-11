Les Cinquante du 5 novembre 2024 : qui sont les éliminés du jeu ? (résumé + replay épisode 47)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 47 du mardi 5 novembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 47 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Carla A. et Kévin sont désormais « en couple ». Beaucoup sont surpris, d’autant que quelques jours plus tôt Kévin était encore avec Lisa-Marie…











Enzo recommande à Carla A. que les sentiments ne prennent pas le dessus sur le jeu. Beaucoup s’inquiètent justement de ce qu’elle pourra faire lors des votes, vis à vis de Kévin…

Le Lion annonce un nouveau jeu dans l’arène. Et le Lion impose un Coup de Folie à Fred, qui doit foncer à la piscine pour 1.000 euros supplémentaires dans la cagnotte. Elle donne tout. Mission réussie !

Place ensuite au nouveau jeu. Il y a 3 rectangles : Alex, Simon et Jade se précipitent pour se placer dans les étoiles. Le Lion annonce qu’il valide leur position, les autres doivent rejoindre leurs équipes. Les animaux leur distribue des cartons de boites à pizzas ! Le Lion explique que les règles sont simples : ils ont 10 min pour en construire un maximum et les empiler pour former la plus haute tour possible !



C’est finalement l’équipe de Jade qui remporte la victoire ! C’est son équipe qui doit décider quelle équipe adverse mettre sur le banc des éliminés. Jade décide de sauver l’équipe d’Alex. C’est donc l’équipe de Simon qui est éliminée : à ses côtés, Hillary, Nikola, Jean-Pascal, Carla G., Julie R. et Julie B. !

Les éliminés ont leur sort entre les mains des joueurs victorieux, ils doivent retourner au château pendant les votes.

SPOILER et les éliminés sont

A l’issue des votes dans l’épisode de demain, on peut déjà vous dire que Jean-Pascal et Simon vont être éliminés !

Les Cinquante, le replay du 5 novembre

Si vous avez manqué l’épisode 47 ce mardi 5 novembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 6 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 48.