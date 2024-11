Un Si Grand Soleil spoiler : Manu s’attaque à Eliott devant Muriel ! (épisode du 18 novembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1514 du 18 novembre 2024 – Eve risque bien de tout perdre et de plonger à la place de son fils dans votre série de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, elle est en garde à vue après avoir menti à la police sur les circonstances de sa présence quand Curtis s’est fait tuer.











Publicité





Quand Manu va parler à Eve, elle refuse de lui dire la vérité et il comprend qu’elle couvre son fils. De son côté, Eliott est libéré car il a un alibi pour le soir du meurtre.

Mais quand Eliott rentre chez lui et qu’il explique à Muriel que sa mère a été témoin d’un meurtre, Manu débarque. Il s’en prend violemment au fils d’Eve et lui assure qu’il ne la laissera pas plonger à sa place ! Manu est très en colère alors qu’Eliott lui ment en affirmant qu’il ne connait pas Curtis. Manu règle ses comptes avec Eliott sous les yeux de Muriel et il lui conseille de partir avec Toma…

Quand Manu s’en va, Muriel exige qu’Eliott lui dise la vérité sinon elle s’en ira avec Toma et il ne les reverra pas !



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Eliott perd tout, Achille dérape, les résumés jusqu’au 22 novembre 2024

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici