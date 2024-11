C à vous du 13 novembre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 13 novembre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Brevet obligatoire, groupes de besoins, épreuve de mathématiques au bac dès la première… Anne Genetet, ministre de l’Éducation nationale, est l’invitée de C à vous

🔵 Donald Trump nomme Elon Musk à la tête d’un ministère de « l’efficacité gouvernementale ». On en parle avec Béatrice Mathieu, grand reporter au magazine « L’Express » et Lauric Henneton, spécialiste des États-Unis, maître de conférences à l’Université Paris-Saclay



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Maksym Zorin, chef propriétaire du restaurant « La Datcha » à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : : Zaho de Sagazan pour la réédition de son album « La symphonie des éclairs. Le dernier des voyages » avec 7 titres inédits

🔵 Dans la Suite de C à vous : Sarah Lezito, pilote de moto et cascadeuse; et Gilles Lellouche, Élodie Bouchez, Hugo Selignac et Alain Attal pour le film « L’Amour ouf » qui a dépassé les 3 millions de spectateurs au cinéma

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 13 novembre 2024 à 19h sur France 5.