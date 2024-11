Un Si Grand Soleil Spoilers : la vengeance d’Elisabeth, Evan de retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 2 au 6 décembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 2 au 6 décembre 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut vous dire que Elisabeth est de retour de Chine. Et elle est déterminée à se venger de Catherine Laumière ! Elle fait passer des infos à Marc via un lanceur d’alerte qui vise Laumière Santé… Marc débute son enquête et compte bien préparer un article, contre l’avis de sa rédac chef ! Et contre toute attente, ces deux là vont s’embrasser.

Pendant ce temps là, Evan est de retour à Montpellier mais il continue de cacher des choses à Chloé. De son côté, Maéva est bouleversée en découvrant qu’elle est enceinte. Elle en parle à Tom, qui est prêt à assumer. Mais Maéva ne souhaite pas garder le bébé.



Publicité





Un si grand soleil spoilers les résumés du 2 au 6 décembre 2024

Lundi 2 décembre 2024 (épisode 1524) : Un mystérieux lanceur d’alertes contacte Marc : il a des infos qui pourraient l’intéresser. De son côté, Maéva fait une découverte perturbante.

Mardi 3 décembre 2024 (épisode 1525) : Boris et Muriel s’inquiètent des intentions d’Eliott. Quant à Louis, il comprend que Léni ne compte pas lâcher Maéva.

Mercredi 4 décembre 2024 (épisode 1526) : Tandis que Maéva prend une décision drastique, Tom lui n’est peut-être pas sur la même longueur d’onde. Au Midi Libre, la tension est à son comble entre Marc et Marie-Sophie.

Jeudi 5 décembre 2024 (épisode 1527) : Alors qu’Evan et Chloé cherchent à sauver leur couple, une nouvelle opportunité risque de tout faire basculer. De son côté, Marc réalise que son enquête ne semble pas plaire à tout le monde.

Vendredi 6 décembre 2024 (épisode 1528) : Malgré leur rupture, Achille cherche à se rapprocher de Charlotte. Quant à Chloé, elle découvre qu’Evan continue de lui cacher des choses…

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 25 au 29 novembre 2024

Retrouvez la vidéo de la bande-annonce de la semaine sur france.tv

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.