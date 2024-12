13h15 le samedi du 21 décembre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 21 décembre 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « Un boucher à la campagne ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Quitter les prestigieux quartiers parisiens pour redonner vie à une boucherie dans un village de la Nièvre : tel est le pari audacieux d’Yves-Marie Le Bourdonnec, figure emblématique du métier. Considéré comme une véritable superstar de la boucherie, il a su bâtir un empire en privilégiant toujours la qualité de la viande et l’excellence à travers le croisement de races bovines. Parmi ses anciens clients, on compte des célébrités comme Johnny Hallyday et, plus récemment, la famille Mbappé.

Après avoir régné sur des établissements parisiens de renom, Yves-Marie Le Bourdonnec a décidé, il y a deux ans, de tout recommencer à zéro dans le petit village de Bouhy, dans la Nièvre, qui compte seulement 460 habitants. Animé par une passion intacte pour son métier, il s’est installé derrière le billot d’une boucherie menacée de fermeture. Ce lieu, qui abrite également un café-restaurant et une pompe à essence, est devenu un véritable espace de vie pour la commune. Les équipes de *13h15 le samedi* l’ont suivi dans cette aventure qui illustre sa quête d’authenticité et son attachement aux valeurs essentielles de son métier.



