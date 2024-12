« Robin des bois : prince des voleurs » : votre film ce soir sur TF1 (29 décembre)

Publicité





Programme TV du dimanche 29 décembre 2024 – Le film « Robin des bois : prince des voleurs » est en mode rediffusion ce dimanche soir sur TF1. Un film de evin Reynolds avec Kevin Costner et Morgan Freeman dans les personnages principaux.





A voir ou revoir ce soir dès 21h10 et/ou sur MYTF1 via sa fonction direct.







« Robin des Bois » : histoire, synopsis et interprètes

Nous sommes au XIIIe siècle. Parmi les Croisés anglais accompagnant le roi Richard Cœur de Lion, nombreux sont ceux qui périssent ou sont capturés en Orient. Robin de Locksley, cependant, parvient à s’échapper en sauvant la vie d’un noble Turc nommé Azeem, qui devient son compagnon de route. De retour en Angleterre avec Azeem, Robin découvre son château en ruines et son père pendu. En l’absence du roi, la région est ravagée par le shérif de Nottingham, un homme cruel qui convoite également Marian, l’amie d’enfance de Robin. Déterminé à la protéger, Robin se réfugie dans la forêt, où il croise la route de brigands dirigés par Petit Jean. Gagnant leur confiance, il les rallie à sa cause pour combattre la tyrannie du shérif et soulager la misère du peuple.

Le casting

Avec : Kevin Costner (Robin de Locksley), Morgan Freeman (Azeem), Mary Elizabeth Mastrantonio (Marian), Christian Slater (Will l’écarlate)



« Robin des Bois » : la bande-annonce

« Robin des Bois » à voir ou à revoir ce soir sur TF1.