« Antigang : la relève » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (23 décembre 2024)

« Antigang : la relève » : histoire et interprètes du film inédit d'M6 ce soir, lundi 23 décembre 2024 – Ce lundi soir, M6 diffuse le film inédit « Antigang : la relève ». Un film signé Benjamin Rocher avec Alban Lenoir et Sofia Essaïdi dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+







« Antigang : la relève » : le synopsis

Ancienne figure emblématique de la brigade antigang, célèbre pour ses méthodes brutales et peu orthodoxes, Niels Cartier a quitté la police après une opération tragique qui a coûté la vie à sa femme. Huit ans plus tard, le gang de braqueurs responsable refait surface, ravivant la soif de vengeance de Niels. Déterminé à régler ses comptes, il ne laissera rien ni personne l’arrêter, même si cela signifie former, contre toute attente, un duo explosif avec sa fille de 14 ans, au caractère bien trempé…

Interprètes et personnages

Avec Alban LENOIR (Niels Cartier), Cassiopée Mayance (Charlotte-Serge), Sofia ESSAÏDI (Aurore Chalet), Jean RENO (Serge Buren), Stéfi CELMA (Ricci), Jean-Toussaint BERNARD (Boulez)



