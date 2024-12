C dans l’air du 31 décembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 31 décembre 2024, invités et sommaire













C dans l’air du 31 décembre 2024 : le sommaire

⬛ Finances publiques : la diète en 2025 ?

En ce dernier jour de 2024, les décrets viennent d’être publiés au Journal officiel. Le budget de 2024 est reconduit à l’identique pour l’année prochaine, conséquence de l’adoption de la loi spéciale du 20 décembre. Cette loi permet aux ministères de continuer à fonctionner en attendant que le Parlement vote un nouveau budget pour 2025. Mais la situation reste inchangée : une Assemblée sans majorité et une dette publique record atteignant 3 300 milliards d’euros.



Le nouveau Premier ministre, François Bayrou, a déclaré le 19 décembre dernier espérer l’adoption d’un budget « à la mi-février », tout en reconnaissant que l’issue reste incertaine. Il prévoit de s’appuyer sur « la copie votée » par le Parlement avant la censure de l’ancien gouvernement dirigé par Michel Barnier. À Bercy, l’heure est aux négociations : les discussions avec les partis politiques s’intensifient en vue des réunions prévues la semaine prochaine. Mais comment parvenir à un consensus ? « Nous devons réduire le déficit, sans tuer la croissance », déclarait Éric Lombard, nouveau ministre de l’Économie et des Finances, au lendemain de sa prise de fonction. Une équation complexe alors que l’économie française montre des signes de ralentissement, à l’image d’une Allemagne atone.

Les chiffres sont inquiétants : en 2024, environ 66 000 entreprises ont fait faillite, un niveau similaire à celui de la crise financière de 2008. Dans certains secteurs comme la grande distribution, l’automobile ou l’immobilier, les plans sociaux se multiplient, menaçant l’emploi. Après plusieurs années de baisse post-Covid, le taux de chômage repart à la hausse et devrait atteindre 7,5 % début 2025.

Toutefois, certains secteurs résistent. L’industrie, par exemple, maintient un niveau d’activité élevé, avec des carnets de commandes bien remplis. Mais le défi reste le même : recruter des salariés qualifiés. En novembre dernier, à Saint-Nazaire, une vingtaine d’entreprises ont participé à un job dating pour tenter de répondre à ce besoin urgent.

Alors, où en est réellement l’économie française ? Pourquoi le déficit public atteint-il de tels sommets ? Le chômage est-il en train de faire son retour ? Dette, emploi, croissance… Que faut-il attendre pour 2025 ? Retour sur une année 2024 marquée par une dette publique inédite et des perspectives économiques et budgétaires incertaines. Rendez-vous dans *C dans l’air* dès 17h45 sur France 5 pour analyser ces enjeux.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mardi 31 décembre 2024 à 17h40 sur France 5.