Ici Tout Commence spoiler : Bérénice brise le coeur de Carla ! (vidéo épisode du 2 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Bérénice va briser le coeur de Carla dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, les deux jeunes femmes vont se retrouver mais Bérénice va ensuite faire une annonce choc à Carla…











Publicité





Carla est aux anges ! Son vœu le plus cher s’est réalisé : elle et Bérénice ont retrouvé leur complicité intime. Mais Bérénice est-elle vraiment prête à pardonner à Carla et à reconstruire leur relation sur de nouvelles bases ? Rien n’est moins certain, à en juger par sa réaction lorsque Carla mentionne l’idée de former un « couple »… Bérénice annonce qu’elle n’a pas envie d’être de nouveau en couple, elle a l’impression qu’elle ne pourra plus lui faire confiance. Carla est anénantie.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Solal annonce son départ ! (vidéo épisode du 2 janvier)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1081 du 2 janvier 2025, Bérénice pas encore prête à pardonner

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.