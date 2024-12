Capital du 15 décembre 2024 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 15 décembre 2024 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Repas de fête : épatez la galerie à petit prix ! ».





Capital du 15 décembre 2024 : sommaire et reportages de ce soir

Leclerc / Auchan / Picard : la grande bataille des menus de Noël !

Une cassolette de Saint-Jacques et homard, un chapon nappé de sauce foie gras accompagné d’un écrasé de pommes de terre à la truffe, suivi d’une bûche glacée aux trois chocolats : un tel festin de prestige promet d’éblouir vos convives pendant les fêtes ! Et pour servir ce menu digne d’un grand chef, inutile de passer des heures en cuisine ou de dépenser une fortune chez le traiteur : les grandes enseignes proposent désormais des menus raffinés pour un budget compris entre 10 et 20 euros par personne. Leur objectif ? Rendre les tables de fête accessibles à tous, sans effort. Plongée dans l’univers de ces menus festifs à prix cassés.

Chocolats de Noël : comment croquer sans se ruiner ?

Pyramides de Ferrero Rocher, boîtes de Champs-Élysées ou douceurs signées Lindt : les chocolats restent incontournables à Noël. Pourtant, avec une hausse vertigineuse du prix du cacao (+300 % en un an), les grands noms du secteur doivent redoubler d’efforts pour rester compétitifs. L’enjeu est crucial : des géants comme Ferrero, Lindt ou Jeff de Bruges réalisent jusqu’à 20 % de leur chiffre d’affaires annuel durant cette période clé. Mais comment ces marques continuent-elles à proposer des produits accessibles malgré la flambée des coûts ? Capital s’est penché sur les stratégies des industriels pour satisfaire les amateurs de chocolat sans exploser leur budget.



Foir’Fouille ou Centrakor : quand le Père Noël joue au discounter !

Chaque année, la magie de Noël passe aussi par la décoration, avec des foyers illuminés et des intérieurs féeriques. Mais pour un budget moyen de 30 euros, les Français cherchent les meilleures opportunités. De leur côté, les enseignes spécialisées réalisent jusqu’à 60 % de leur chiffre d’affaires en novembre et décembre. Pour séduire les clients, La Foir’Fouille mise sur des prix mini et sur la popularité du lutin farceur, tandis que Centrakor surfe sur la tendance du « Do It Yourself », à la fois économique et ludique. Découvrez les coulisses de ces spécialistes de la décoration, et comment ils transforment Noël en une opération commerciale gagnante.