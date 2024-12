Et Miss France 2025 est… (résumé, replay et vidéo 14 décembre)

Publicité





Miss France 2025 résumé de l’élection – C’est parti pour la cérémonie d’élection de Miss France 2025. Une cérémonie placée sous le signe du « Grand bal des Miss ». Les 30 miss nous proposent un tableau d’ouverture hommage au disco.





Jean-Pierre Foucault et Cindy Fabre donnent le coup d’envoi de la soirée et accueillent la présidente du jury : Sylvie Vartan. A ses côtés : Marie-José Pérec, Cristina Cordula, Fauve Hautot, Nawell Madani, Khatia Buniatishvili, et Flora Coquerel.







Publicité





On découvre les premières Miss : Normandie, Réunion, Bourgogne, Martinique, Franche-Comté, Poitou-Charentes, Roussilon, Mayotte, Nord-Pas-De-Calais et Provence. Elles défilent ensuite sur un tableau spécial années 60.

On découvre 10 autres Miss : Auvergne, Centre-Val de Loire, Tahiti, Limousin, Corse, Aquitaine, Ile de France, Champagne-Ardenne, Lorraine, et Rhône-Alpes. Elles dansent ensuite ensemble sur un tableau.



Publicité





Place aux 10 dernières Miss : Alsace, Guadeloupe, Midi-Pyrénées, Saint-Martin, Côte d’Azur, Picardie, Languedoc, Pays de la Loire, Bretagne, et Guyane. Elles dansent ensuite ensemble.

On continue avec le défilé en costumes régionaux. Les 30 Miss nous offrent un tableau années 90 puis le défilé en maillots de bain.

Miss France 1998, Sophie Thalmann, vient rendre hommage à Jean-Pierre Foucault, qui couronne ce soir sa 30ème Miss France ! Laure Belleville, Miss France 1996, est là aussi. Elle est la première à avoir été couronnée avec Jean-Pierre. Elle lu offre une écharpe à son nom !

22h56 : c’est l’heure de découvrir le top 15. Ont été choisies par le jury de pré-sélection : Miss Midi-Pyrénées, Miss Corse, Miss Guadeloupe, Miss Champagne-Ardenne, Miss Lorraine, Miss Tahiti, Miss Picardie, Miss Martinique, Miss Nord-Pas-De-Calais, Miss Alsace, Miss Rhône Alpes, Miss Aquitaine, Miss Côte d’Azur, Miss Normandie, et Miss Bourgogne.

Les votes sont ouverts pour désigner le top 5. Les jeunes femmes défilent en tenue de soirée.

Magnéto sur le voyage préparatoire en Côte d’Ivoire. Elles défilent ensuite en maillot de bain sur le thème de leur voyage.

Eve Gilles, Miss France 2024, arrive ensuite. Et Fauve Hautot lui annonce va participer à « Danse avec les Stars » !

Le top 5 de Miss France 2025

00h06 : annonce du top 5. Le public et le jury ont sélectionné Miss Corse, Miss Côte d’Azur, Miss Martinique, Miss Nord-Pas-De-Calais, et Miss Guadeloupe. Les votes sont de nouveaux ouverts et repartent de zéro.

Les finalistes défilent en robes de soirée.

Magnéto sur les cadeaux de Miss France et ses Dauphines

« Miss France 2025 » : et la gagnante est… Miss Martinique

00h43 : c’est l’heure du verdict. La 4ème dauphine est Miss Côte d’Azur, la 3ème dauphine est Miss Guadeloupe, la 2ème dauphine est Miss Corse. La 1ère dauphine est Miss Nord-Pas-de-Calais , et Miss France 2024 est Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique !

Qui est notre nouvelle reine de beauté ?

Angélique Angarni-Filopon, 34 ans, rayonne par son dynamisme et son sourire. Originaire de la Martinique, elle a grandi dans le Val d’Oise, bercée par des souvenirs d’étés antillais et des voyages familiaux à travers la France et l’Europe, nourrissant ainsi son amour pour la découverte. Personnel navigant commercial, elle a vécu de nombreuses expériences enrichissantes aux quatre coins du globe. Première dauphine de Miss Martinique en 2011, elle revient 13 ans plus tard, plus déterminée que jamais, et décroche enfin la couronne. Ambitieuse et persévérante, elle est prête à porter haut les valeurs qui lui tiennent à cœur.

Et si vous avez manqué cette cérémonie de Miss France 2025, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay sur TF1+.