« Commandant Saint-Barth » du 5 décembre 2024 : le final ce soir sur TF1

Publicité





Commandant Saint-Barth, vos épisodes inédits du jeudi 5 décembre 2024 – Ce jeudi soir, TF1 termine la diffusion de sa nouvelle série « Commandant Saint-Barth » avec Florent Peyre. Au programme aujourd’hui, les deux derniers épisodes inédits de la saison 1.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





Votre épisode du 5 décembre

Épisode 5 « Le mystère du parachute doré » : Saint-Barth et la commissaire Baccara assistent à une réception chez le préfet lorsqu’un événement inattendu bouleverse la soirée : un parachutiste atterrit en plein milieu du buffet ! Mais Matteo Coloni, moniteur de chute libre, était déjà mort avant de toucher le sol. Qui a bien pu commettre ce meurtre en plein vol ? En enquêtant sous le parachute de la victime, Saint-Barth découvre que Matteo n’accueillait pas seulement des amateurs de sensations fortes sur l’île… Pendant ce temps, Saint-Barth et Deborah se rapprochent, mais ce lien naissant pourrait-il réellement laisser Avril aussi indifférente qu’elle le prétend ?

Épisode 6 « Le mystère de l’espadon pâlichon » : Le corps de Tom Mirel est découvert sur une plage, empalé par un espadon ! Problème : le poisson était déjà mort avant le surfeur… L’affaire est donc un meurtre. En enquêtant sur la planche de Tom, Saint-Barth découvre que le jeune homme militait avec son équipe pour un surf écoresponsable. Mais cette cause louable faisait-elle l’unanimité au sein de ce groupe d’adolescents aux origines familiales diverses ? Par ailleurs, Saint-Barth peine de plus en plus à cacher à Lou qu’il est son père, malgré la promesse faite à Avril de garder le secret…



Publicité





« Commandant Saint-Barth » : rappel de la présentation de la série

Le commandant Gabriel Saint-Barthélémy (interprété par Florent Peyre) a grandi au cœur d’un resort niché sur une île paradisiaque des Caraïbes. Fort de sa connaissance approfondie des dessous de ce décor de rêve, il n’hésite pas à s’immiscer là où il ne devrait pas pour mener ses enquêtes. Une méthode peu conventionnelle, mais toujours efficace !

Personnages et interprètes

Avec : Florent Peyre (Gabriel Saint Barthélémy dit Saint-Barth), Philypa Phoenix (George Mondésir), Yannig Samot (Auguste Ventura), Joyce Bibring (Avril Rosier), Margot Heckmann (Lou Rosier), Roxane Bret (Charlie Koster), Nathanaël Beausivoir (Théo Solveg), Matthias Van Khache (Clothaire Rosier)