Le Meilleur Pâtissier du 5 décembre : l’épisode 9 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Le Meilleur Pâtissier du 5 décembre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 13 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Aujourd’hui, l’épisode a pour thème « Le Sud fait la fête ! ». Féria de Bayonne, carnaval de Nice, fête du citron de Menton : le Meilleur Pâtissier vous invite à célébrer les traditions du sud de la France !





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 5 décembre 2024, présentation de l’épisode 9 « Le Sud fait la fête ! »

Épreuve créative : les fêtes du Sud en gâteau

Les candidats devront s’inspirer d’une fête emblématique du sud de la France pour créer un gâteau unique : de Bayonne à Menton, en passant par Cannes ou Nîmes, Cyril et Mercotte attendent des œuvres qui retranscrivent l’ambiance festive, les saveurs et les couleurs de ces événements. Une création qui devra être aussi belle que savoureuse !

Épreuve technique : un dessert 100 % Sud-Ouest signé Noëmie Honiat

Noëmie Honiat réalisera en direct une version contemporaine et audacieuse de la rissole au pruneau. Les pâtissiers devront suivre ses gestes avec précision pour réussir cette recette complexe. Une surprise de taille : Laëtitia Milot participera également à cette épreuve ! Parviendra-t-elle à relever le défi ? Et qui se rapprochera le plus de l’exécution parfaite de Noëmie Honiat ?



Épreuve surprise : si Marseille était un gâteau

Soleil, agrumes, Bonne Mère, Canebière, Vieux-Port ou calanques : chaque pâtissier devra incarner l’âme de Marseille dans une création gourmande. Avec des ingrédients typiques du Sud – anis, abricot, fleur d’oranger ou miel de Provence – choisis au hasard, ils devront composer un dessert unique. À la clé, le prestigieux cup cake d’or pour le meilleur gâteau !

Qui gagnera l’immunité ? Qui obtiendra le tablier bleu ? Et qui quittera malheureusement l’aventure ?

Le Meilleur Pâtissier saison 13, rappel de la présentation de la saison

Cette année, dans « Le Meilleur Pâtissier », l’actrice Laëtitia Milot rejoint le chef Cyril Lignac et Mercotte pour une nouvelle saison encore plus gourmande. Nos 14 pâtissiers amateurs, venus de France et de Belgique, devront faire preuve de technique et de créativité pour séduire le jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie française. Au programme : une saison riche en rebondissements, des épreuves revisitées et des nouveautés mémorables. À la clé, le très convoité trophée du « Meilleur Pâtissier » !