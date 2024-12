Demain Nous Appartient du 20 décembre : Romane est terrifiée (résumé + vidéo épisode 1840 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 20 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1840 de DNA – La petite Romane est terrifiée ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Elle ne se remet pas de ce qu’elle a vu la veille dans la chambre d’hôpital de son oncle…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 20 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1840

Samuel et Victoire prennent grand soin de Romane. En feuilletant les dessins de la fillette, Victoire en découvre certains qui l’interpellent immédiatement. Romane y a représenté des formes inquiétantes et des figures angoissantes, dominées par des tons sombres. Un détail récurrent attire particulièrement l’attention : une grande silhouette noire aux yeux rouges. Et pour cause, Romane est terrifiée depuis qu’elle a vu un homme tenter de tuer son oncle dans sa chambre d’hôpital !

Pendant ce temps, au commissariat, l’enquête sur le meurtre de Jade, la collègue de Lorena Lecomte, continue. Lorena est-elle réellement impliquée dans ce drame ?



Publicité





Après de vives tensions, Michaël et Samuel se retrouvent enfin face à face. Pendant ce temps là, Roxane réserve une belle surprise à Sara tandis que Karim adresse un ultime message à son frère.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Marianne parle à Sébastien quand… (vidéo épisode du 24 décembre)

VIDÉO Demain nous appartient du 20 décembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.