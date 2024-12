« Pékin Express : la route des tribus légendaires » : lancement le 16 janvier 2025 sur M6

Publicité





« Pékin Express : la route des tribus légendaires » lancement – Grande nouvelle pour les fans de Pékin Express : la nouvelle saison arrive sur M6 à partir du jeudi 16 janvier 2025 à 21h10. Alors que le programme fête ses 20 ans, la course d’aventure emblématique est de retour pour une nouvelle saison intitulée « Pékin Express : la route des tribus légendaires ».











Publicité





Une saison anniversaire en Afrique

Pour célébrer cette saison anniversaire, “Pékin Express” propose une aventure exceptionnelle avec une route inédite et des règles qui bouleverseront la compétition. Nos 10 binômes d’anonymes débuteront leur périple au pied du majestueux Kilimandjaro.

Ils exploreront un continent fascinant, riche en culture et paysages extraordinaires : l’Afrique. Quatre pays seront au programme de cette route unique : la Tanzanie, le Mozambique, le Lesotho et l’Afrique du Sud, où la grande finale se déroulera à Johannesburg.

L’Afrique, berceau de l’humanité et terre des 5000 tribus, accueillera les candidats au cœur de cultures emblématiques, telles que celles des Maasaï, des Swahilis, des Zoulous, et bien d’autres encore. Cette 20e saison sera une immersion au cœur de traditions ancestrales et une occasion unique de découvrir des civilisations d’une richesse exceptionnelle.



Publicité





Mais attention, les candidats vont devoir relever des défis inédits et repousser leurs limites, car cette saison anniversaire promet de réinventer complètement Pékin Express !

10 BINÔMES DÉTERMINÉS À VIVRE L’AVENTURE DE LEUR VIE

ÉTIENNE ET JUDITH

Âges : 27 et 26 ans

Surnom : Les tourtereaux du Nord

En couple depuis sept ans, Étienne et Judith ont transformé leur amitié d’enfance en une histoire d’amour fusionnelle. Ils partagent tout : travail, loisirs et même leurs tenues ! Habitués à une vie confortable, ils voient en “Pékin Express” une opportunité de tester leur relation et d’élargir leurs horizons. Judith, passionnée de voyages, a convaincu Étienne de relever ce défi. Leur objectif ? Remporter la compétition pour financer leur mariage et leur futur nid d’amour.

PATRICIA ET ADRIEN

Âges : 58 et 30 ans

Surnom : Les amis aux 30 ans d’écart

Patricia et Adrien, un duo atypique, incarnent une amitié intergénérationnelle. Meilleur ami du fils de Patricia, Adrien s’est rapproché d’elle en période de doute. Ils partagent une complicité unique malgré leurs différences : Adrien, peu sportif, s’oppose à Patricia, passionnée de fitness après une transformation physique. Ensemble, ils espèrent montrer que leurs divergences sont une force et les mèneront loin dans l’aventure.

WILLIAM ET CHRISTOPHE

Âges : 56 et 54 ans

Surnom : Les deux frères

William et Christophe sont un duo inséparable malgré leurs tempéraments opposés. William, organisé et compétitif, et Christophe, plus désordonné, devront concilier leurs différences pour progresser dans la compétition. Profondément attachés à leur famille, cette aventure est pour eux une manière de renforcer leur lien tout en rendant hommage à leur père disparu.

LIONEL ET ÉVA

Âges : 53 et 21 ans

Surnom : Le père et la fille Francs-Comtois

Lionel et Eva, complices et pleins d’humour, se lancent dans cette aventure pour créer des souvenirs mémorables. Bien qu’ils n’aient jamais voyagé ensemble, leur confiance mutuelle et leur joie de vivre sont leurs plus grands atouts. Cette expérience sera pour Eva, fraîchement indépendante, un moment privilégié avec son père.

MATTÉO ET ESMERALDA

Âges : 22 ans

Surnom : Les cousins belges

Liés comme frère et sœur, Mattéo et Esméralda ont renforcé leur relation après une tragédie familiale. Esméralda, résiliente et déterminée, veut prouver qu’elle peut dépasser les apparences, tandis que Mattéo la soutient sans faille. Ensemble, ils abordent cette aventure avec enthousiasme et espoir.

OTIS ET ENZO

Âges : 19 ans

Surnom : Les copains geek

Amis inséparables depuis le collège, Otis et Enzo partagent une passion pour les jeux vidéo et la musculation. Ayant traversé des épreuves personnelles, leur complicité s’est renforcée. “Pékin Express” sera leur premier grand défi hors de leur quotidien, une expérience qu’ils espèrent marquer par leur solidarité et leur humour.

MAXIME ET HÉLÈNE

Âges : 39 et 37 ans

Surnom : Le couple internet

Après un coup de foudre sur une application, Maxime et Hélène, en couple depuis six mois, se lancent dans l’aventure pour consolider leur relation. Hélène, grande voyageuse, espère inspirer Maxime à sortir de sa zone de confort. Leur entente récente sera mise à l’épreuve dans cette compétition exigeante.

CÉCILE ET MARION

Âges : 27 et 21 ans

Surnom : Les étudiantes

Cécile, étudiante brillante et investie dans l’humanitaire, et Marion, passionnée de mode et d’entrepreneuriat, forment un duo complémentaire. Bien décidées à dépasser les clichés liés à leur passé de Miss France, elles veulent prouver leur force et leur détermination dans cette aventure exigeante.

MOÂDE ET LUDOVIC

Âges : 30 et 34 ans

Surnom : Les inconnus

Moâde, ingénieur curieux et plein d’entrain, espère former un binôme complice avec Ludovic, un comptable franc et direct. Tous deux voient en “Pékin Express” une opportunité de se dépasser et de vivre une expérience hors du commun. Leurs personnalités contrastées pourraient bien devenir leur plus grande force.

AMANDINE ET ALISON

Âges : 32 ans

Surnom : Les mamans jumelles

Fusionnelles et complémentaires, Amandine et Alison, sœurs jumelles et jeunes mamans, souhaitent prouver qu’elles peuvent allier leur vie de famille à une aventure intense. Leur spontanéité et leur capacité à surmonter les désaccords seront des atouts précieux pour progresser dans la compétition.