Demain Nous Appartient spoilers : un drame, Georges se fait griller, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 16 au 20 décembre 2024)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 16 au 20 décembre 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête sur la disparition de Fred Lecomte, l’oncle de Romane et ancien amour de Victoire.







Et la police va finalement retrouver ses papiers sur la plage et un corps sans vie… Est-ce le sien ? Pendant ce temps là, Georges a de gros doutes au sujet de Michaël. Et il le grille entrain de fouiller son ordinateur à la PTS !

Entre Aurore et William, les choses ne s’arrangent pas mais pour Manon, Aurore accepte de faire une trêve pour les fêtes. Et de son côté, William se rapproche de Gloria…



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 16 au 20 décembre 2024

Lundi 16 décembre 2024 (épisode 1836) : En proie au doute, Georges fouille dans les affaires d’un coéquipier. Bruno se sent coupable d’abandonner Valentine pour les fêtes. Bastien et Mélody créent leur propre tradition de Noël.

Mardi 17 décembre 2024 (épisode 1837) : La police retrouve les papiers du disparu tandis que Martin confronte Michaël. Pour le bien de Manon, Aurore est prête à faire une trêve. François est prêt à avaler n’importe quoi.

Mercredi 18 décembre 2024 (épisode 1838) : Romane découvre le mensonge de Victoire. Mélody propose son aide pour sauver la chorale. Avec le retour de Marianne, Chloé a la corde au cou.

Jeudi 19 décembre 2024 (épisode 1839) : Au Spoon, un mystérieux client s’intéresse à une conversation sur l’enquête. Sara demande à Nordine de retrouver au plus vite la moto de Roxane. Devant la tombe de Malik, Rayane se rend compte qu’il a de la compagnie.

Vendredi 20 décembre 2024 (épisode 1840) : Après de graves différends, Michaël et Samuel se retrouvent à nouveau face-à-face. Roxane fait une belle surprise à Sara. Karim s’adresse une dernière fois à son frère.

