50mn Inside du 14 décembre : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 14 décembre 2024, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







Publicité





50mn Inside du 14 décembre 2024, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🧑‍🎄 En coulisses au Parc Astérix

Immersion au coeur du célèbre village gaulois, 2ème parc attractions le plus visité en France

🎬 Le Portrait : rencontre avec Arnaud Ducret



Publicité





🎤 La Story : la diva Mariah Carey et le tube « All I want for Christmas is you »

50mn Inside du 14 décembre 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌎 Le document : Direction les Etats-unis sur les traces du plat emblématique : le burger !

👑 A quelques heures de l’élection de Miss France 2025, découvrez les 30 prétendantes lors de leur voyage de préparation en Cote d’Ivoire… Qui remportera la couronne ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.