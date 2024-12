Envoyé Spécial du 5 décembre : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 5 décembre 2024





A découvrir dès 21h05 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 5 décembre 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Les vide-greniers font le plein

Autrefois saisonniers, les vide-greniers s’organisent désormais toute l’année, attirant bien plus que les chineurs à la recherche de bonnes affaires ou ceux vidant une maison familiale. Face à l’inflation, de nombreux Français se voient contraints de vendre bijoux de famille et objets non essentiels pour joindre les deux bouts. Dans toutes les régions, les vide-greniers permanents se multiplient, transformant les difficultés financières de certains en opportunités économiques pour d’autres.

Jade, par exemple, tient un stand sans lequel elle aurait du mal à financer son projet d’auto-entreprise. Le commissaire-priseur Marc Labarbe sillonne les villages du Sud-Ouest en camionnette pour expertiser les trésors cachés que les habitants souhaitent vendre. Combien Laurent obtiendra-t-il pour la collection de pièces de monnaie de son grand-père ? Aurélie pourra-t-elle subvenir aux besoins de son foyer sans se séparer de ses « babioles » ? Entre bonnes affaires et quête de trésors, « Envoyé spécial » explore la manière dont les Français vident leurs greniers pour remplir frigos et portefeuilles.

🔴 Sorcières : mauvais sorts et bonnes affaires

Adieu l’image des vieilles femmes au nez crochu et aux verrues, bienvenue aux rebelles ultra-tendance et reines du marketing. Les sorcières modernes s’invitent partout, notamment sur les réseaux sociaux. Certaines prônent le pouvoir des plantes, des minéraux et des cycles lunaires, tandis que d’autres s’inscrivent dans un courant éco-féministe, prêtant aux femmes un pouvoir mystique et suscitant parfois l’inquiétude des autorités.

Qui sont ces sorcières 2.0 au succès grandissant ? Le phénomène #WitchTok, mélange de « witch » (sorcière en anglais) et TikTok, cumule plus de 62 milliards de vues. Longtemps caricaturées et diabolisées, les sorcières reviennent sur le devant de la scène. Un tiers des Français croient aujourd’hui en la sorcellerie ou aux envoûtements. Leur influence s’étend même à la sphère publique, soutenue par des succès de librairie et un discours anti-patriarcal redonnant vie à cette figure historique.



🔴 Les coursiers des plaines

Depuis près d’un siècle, les tribus amérindiennes des Grandes Plaines aux États-Unis s’affrontent lors des Indian Relay, des courses équestres extrêmes devenues un événement national. Bien qu’elles soient issues des traditions Sioux, Crow ou Blackfeet, ces courses spectaculaires attirent désormais un public bien au-delà des réserves.

Sur un parcours de 2,41 kilomètres, les cavaliers, montant leurs chevaux à cru, doivent changer de monture trois fois. À plus de 60 km/h, les chutes sont fréquentes, et les télescopages entre chevaux rendent ces épreuves aussi dangereuses qu’impressionnantes. « Envoyé spécial » a suivi Talliyah et Cody, deux jeunes stars de la discipline, pour qui l’Indian Relay n’est pas qu’une passion ou un gagne-pain, mais un moyen de préserver leurs traditions tout en s’intégrant dans un monde moderne.

🔴 Nina Métayer, la crème des pâtissières

À 36 ans, Nina Métayer a été élue « Meilleure cheffe pâtissière du monde » par les 50’s Best, un prestigieux classement international. Ce titre vient s’ajouter à celui décerné l’année précédente par l’Union internationale des boulangers et pâtissiers. Pourtant, malgré son immense succès, Nina reste une cheffe accessible et ancrée dans la réalité.

Chaque matin dès 4 heures, elle travaille dans son atelier avec son équipe pour créer des gâteaux aussi beaux que savoureux, alliant minutie artisanale et créativité. Elle va parfois jusqu’à vendre elle-même ses créations, accompagnée de sa sœur Paloma, à la grande surprise des clients.

Étonnamment, Nina ne se destinait pas à la pâtisserie : elle rêvait de devenir boulangère pour voyager librement, notamment au Mexique, son pays de cœur. « Envoyé spécial » l’a suivie dans son quotidien de cheffe, ses souvenirs intimes, et sa vie de jeune maman, offrant un portrait authentique, de Paris à La Rochelle, en passant par l’Alsace et le Mexique.