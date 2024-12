« L’oubliée d’Amboise » : votre téléfilm avec Philippe Bas et Pauline Bression ce soir sur France 3 (5 décembre)

Publicité





« L’oubliée d’Amboise » au programme TV du 5 décembre 2024 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « L’oubliée d’Amboise » avec Philippe Bas et Pauline Bression dans les rôles principaux.





A voir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« L’oubliée d’Amboise » : l’histoire

Après un concert donné au château d’Amboise, un violoniste virtuose est retrouvé assassiné près de la tombe de Léonard de Vinci, disposé dans une posture évoquant l’Homme de Vitruve, l’un des dessins les plus célèbres du maître italien.

Le capitaine Alban Dutertre, membre de la section de recherches d’Orléans, est chargé de l’enquête. De retour dans sa ville natale, il se heurte à des souvenirs douloureux tout en collaborant avec l’adjudante Bérénice Amarillo, une jeune gendarme talentueuse mais marquée par un passé professionnel lourd : une arrestation qui a mal tourné.



L’affaire prend une tournure encore plus sombre lorsqu’un second meurtre, également inspiré par Léonard de Vinci, est commis. Pour arrêter le tueur, Alban et Bérénice devront décrypter une énigme complexe, digne des défis intellectuels que l’artiste aimait créer…

Interprètes et personnages

Avec notamment Philippe Bas (Alban Dutertre), Pauline Bression (Bérénice Amarillo), Edouard Montoute (Patrice Lesieur), Lucia Passaniti (Lisa Pasquier), François-Éric Gendron (Louis de Courcelles), Jean-Marie Winling (Charles Dutertre), Olivier Chantreau (Léo), Anton Rival (Amaury), Victor Lalmanach (Axel), Agathe de La Boulaye (Nicole)

« L’oubliée d’Amboise » : la bande-annonce