« Et ça vous fait rire ? » : votre documentaire ce soir sur France 2 (14 décembre)

« Et ça vous fait rire ? » au programme TV du samedi 14 décembre 2024 – Ce samedi soir à la télé, France 2 diffuse le documentaire inédit « Et ça vous fait rire ? ». Cette série documentaire en 4 épisodes se propose de raconter la persistance, depuis les années 1950, mais surtout depuis la déflagration qu’a constituée « Le Corniaud » au milieu des années 1960, d’une véritable école française de la comédie populaire.





A découvrir dès 21h sur la chaine







« Et ça vous fait rire ? » : présentation

Célébrer cet univers revient à retracer une petite et savoureuse histoire de France (et des Français) sous un angle léger et amusant. Mais c’est aussi saluer le courage de miser sur l’humour, y compris autour de sujets sérieux.

La comédie est un art subtil, sans doute le plus exigeant des genres classiques, et un miroir exceptionnel des préoccupations d’une époque. Elle capture les émotions, les tensions, et les contradictions d’une société, révélant l’essence de ceux qui la composent. Dis-moi ce qui te fait rire, et je te dirai qui tu es…

Épisode 1 : « Les deux font la paire »

Au cinéma, le duo comique repose sur l’alchimie entre deux personnalités opposées qui deviennent inséparables, une recette clé du succès des comédies françaises.

Depuis l’inoubliable tandem Bourvil-de Funès, d’autres couples mythiques ont marqué les esprits, qu’ils viennent du café-théâtre (Michel Blanc et Gérard Lanvin), de la télévision (Éric et Ramzy) ou du stand-up (Florence Foresti et Jamel Debbouze). Avec des répliques cultes et des scènes légendaires, ces duos incarnent une mécanique irrésistible du rire, essentielle au paysage du cinéma hexagonal.



Épisode 2 : « Les copains d’abord »

L’humour collectif a toujours eu la cote dans le cinéma français, porté par des troupes iconiques comme le Splendid, les Nuls, ou les Inconnus, mais aussi les Branquignols dès les années 1950, suivis par les Robins des Bois ou La Bande à Fifi.

Ces groupes, nés sur les planches, dans les cabarets ou sur le petit écran, ont emprunté des chemins variés pour réinventer la comédie, prouvant que plus on est nombreux, plus on rit. Ce documentaire part à la découverte de ces bandes de joyeux drilles qui ont marqué chaque époque.

Épisode 3 : « Rire avec son temps »

Des bureaux ultramodernes de « Playtime » aux ZAD rurales de « Problemos », la comédie française a depuis 70 ans capté l’évolution d’une société en perpétuelle mutation. En jouant sur le choc des cultures (« Rabbi Jacob », « Camping », « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? »), elle explore les contrastes sociaux et propose, entre éclats de rire, une réflexion sur le vivre ensemble (« Le goût des autres », « Le sens de la fête »), les classes sociales (« La vie est un long fleuve tranquille »), ou encore les enjeux du patriarcat (« 3 hommes et un couffin »). À travers ces récits, la comédie livre une radiographie fidèle de la France, avec pour mission de rassembler grâce au rire.

Épisode 4 : « Bête et méchant »

L’humour subversif, souvent qualifié de « bête et méchant », occupe une place singulière dans la comédie française. Des auteurs comme Michel Audiard, Jean-Pierre Mocky ou Albert Dupontel utilisent l’ironie et la provocation pour dénoncer les tabous sociaux.

De « La traversée de Paris » à « Bernie » en passant par « Les valseuses » ou « OSS 117 », ces œuvres grinçantes épinglent les travers de leur époque, avec un regard acéré. Drôle et irrévérencieux, ce cinéma cultive un humour noir qui fait rire – parfois jaune – de ce qui dérange ou inquiète.