« Les mystères de la marée » : histoire et interprètes du téléfilm inédit ce soir sur France 3 (14 décembre)

« Les mystères de la marée », avec Garance Thenault, Christopher Bayemi et Julie Gayet, c’est le téléfilm rediffusé ce samedi 14 décembre 2024 sur France 3.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, ou en avant-première et replay sur France.TV.







« Les mystères de la marée » : histoire

Depuis plusieurs jours, la côte atlantique est le théâtre d’une découverte troublante : des ballots de cocaïne pure sont régulièrement retrouvés à marée basse. Mais un matin, la situation prend un tournant tragique lorsqu’un corps est découvert. Celui de Lucas Lagne, un jeune skipper issu d’une influente famille de la région, propriétaire de chantiers navals.

Sarah, capitaine de gendarmerie, est chargée de l’enquête. Pour avancer, elle doit collaborer avec Ben, un officier des stups dépêché en renfort à la demande de la procureure. Leur rencontre s’avère inattendue : les deux enquêteurs se connaissent bien, mais ne s’étaient pas revus depuis des années. Si Ben est visiblement heureux de retrouver Sarah, celle-ci se montre plus distante, refusant qu’il découvre qu’elle élève seule une fille de presque 18 ans.



Alors qu’ils s’efforcent de résoudre le meurtre de Lucas et d’élucider cette mystérieuse « marée blanche », Sarah et Ben vont devoir affronter les secrets et blessures du passé qui les ont éloignés. Entre tensions professionnelles et souvenirs douloureux, leur enquête pourrait bien raviver des émotions enfouies et changer leurs vies à jamais.

« Les mystères de la marée », le casting

Avec Garance Thenault (Sarah), Christopher Bayemi (Ben), Julie Gayet (Emilie), Stephane Metzger (Sylvain), Kim Schwarck (Alexia), Louise Marion (Lina), Jeremy Barriere (Lucas) , Martin Mille (Enzo), Olivier Charasson (Marchal), David Van Severen (Remy)

« Les mystères de la marée » c’est votre téléfilm du samedi soir sur France 3.