Danse avec les Stars 2025 : Eve Gilles (Miss France) rejoint le casting !

Publicité





Danse avec les Stars 2025, casting – Après Florent Manaudou, Adil Rami, Lénie Vacher et Charlotte de Turckheim, une nouvelle personnalité rejoint officiellement le casting de la prochaine saison de « Danse avec les Stars ».





En effet, c’est durant la cérémonie de Miss France 2025 que Fauve Hautot vient d’annoncer qu’Eve Gilles, Miss France 2024, allait participer à « Danse avec les Stars » !







Publicité





Originaire de Quaëdypre, un petit village près de Dunkerque, Eve Gilles est née le 9 juillet 2003. Âgée de 20 ans, elle est la cadette d’une fratrie de trois sœurs. Actuellement en deuxième année de licence MIASHS (Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales), elle aspire à devenir statisticienne. En parallèle de ses études, Eve cultive une passion pour la danse, l’équitation, les sports extrêmes, ainsi que les documentaires et films historiques. Le 14 octobre 2023, elle est couronnée Miss Nord-Pas-de-Calais à Liévin.

Le 16 décembre 2023, Eve Gilles décroche le titre de Miss France 2024 sur la scène du Zénith de Dijon, devant une audience de plus de 7,5 millions de téléspectateurs. Elle devient ainsi la quatrième Miss Nord-Pas-de-Calais à remporter ce prestigieux titre, succédant à Camille Cerf (2015), Iris Mittenaere (2016), et Maëva Coucke (2018). Pour se consacrer pleinement à cette année exceptionnelle, Eve a mis ses études en pause. Durant son règne, elle s’engage à défendre des causes qui lui tiennent à cœur, notamment la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement.



Publicité





Ambassadrice de l’association e-Enfance / 3018, elle œuvre activement contre le harcèlement en ligne et poursuit également son rôle d’ambassadrice des mathématiques, promouvant cette discipline auprès des jeunes générations.

Retrouvez prochainement Eve dans « Danse avec les stars ».