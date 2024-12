Ici tout commence du 27 décembre : Zoé et Gary incompatibles ? (résumé + vidéo épisode 1077 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 27 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1077

Gary partage ses doutes à Solal au sujet de Zoé. Il est perdu et a l’impression de la considérer comme une amie, il ne sait plus s’il est vraiment amoureux d’elle. Solal, gêné, tente de trouver les bons mots et encourage Gary à passer plus de temps avec Zoé…

Solal et Zoé retrouvent leur complicité alors qu’Antoine cherche toujours qui a bien pu lui offrir la fameuse écharpe. Et le père de Sabri est de retour>.



Ici tout commence du 27 décembre 2024 – extrait vidéo

