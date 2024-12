Ici tout commence du 30 décembre : Zoé totalement perdue (résumé + vidéo épisode 1078 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 30 décembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1078 – Solal et Zoé se sont embrassés vendredi dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Depuis, Zoé est perdue et ignore les appels de Solal…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 30 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1078

Zoé est submergée par les appels incessants de Solal. Inès et Lionel ne tardent pas à remarquer que quelque chose ne va pas. Poussée à se confier, Zoé leur révèle que Solal l’a embrassée vendredi soir. Cette révélation choque les Lanneau, mais Zoé elle-même paraît encore plus déconcertée. Elle ne parvient pas à comprendre ce qui s’est passé et semble totalement perdue… Inès pense que Solal a peut être un gros crush pour elle mais Zoé préfère arrêter d’y penser et se concentrer sur la préparation du réveillon.

Gary, sans le vouloir, fait un cadeau aux conséquences imprévues. De son côté, Gaspard semble s’améliorer. Et Rose et Marc décident d’organiser un déjeuner pour officialiser leur couple. Mais ça s’annonce plus compliqué que prévu.



Ici tout commence du 30 décembre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.