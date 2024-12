Ici Tout Commence spoiler : encore une terrible nouvelle pour Carla (vidéo épisode du 9 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est une rupture qui vous attend dans quelques jours à l’institut Auguste Armand dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Bérénice va finalement décider de rompre avec Carla !











Rien ne va plus pour Carla ! Tout son monde est en train de s’écrouler devant ses yeux. Elle se confie à son ami Souleymane. Depuis plusieurs jours, Carla traverse une période difficile, remplie de bouleversements familiaux. Les nerfs de tous ses proches ont été mis à rude épreuve, notamment ceux de sa chérie Bérénice.

Finalement, toute cette histoire aura eu raison de leur couple : Carla et Bérénice se séparent ! A bout de forces, Bérénice préfère en effet faire une pause dans leur relation. Seulement, pour Carla, ce message est synonyme de rupture. Elle a le cœur brisé, et vit très difficilement l’absence de Bérénice dans cette rude épreuve familiale. Quel avenir pour Carla et Bérénice ?

