Ici Tout Commence spoiler : Léonard a un crush pour... (vidéo épisode du 5 décembre)

Ici tout commence spoiler – Léonard va avoir un crush improbable dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Malik taquine Léonard : il a compris qu’il avait un crush pour Quentin, le frère de Maya !











Une douce odeur de sablés de Noël flotte dans les cuisines de l’Institut, irrésistible pour Malik. Intrigué par ce parfum sucré, il rejoint Léonard, qui vient tout juste de terminer la cuisson des sablés préparés avec sa meilleure amie, Maya. Pour Malik, ces biscuits pourraient bien devenir une arme secrète pour séduire un homme. Avec un sourire en coin, il laisse entendre à Léonard que Quentin pourrait les trouver à son goût.

Face à cette insinuation, Léonard reste bouche bée et demande des explications. Malik, sûr de son intuition, affirme qu’il y a une véritable alchimie entre Léonard et Quentin. Mais Léonard s’empresse de nier, affirmant qu’il est impensable pour lui de sortir avec le frère de sa sœur de cœur. Malik, cependant, semble loin d’être convaincu. Léonard et Quentin : une histoire qui pourrait bien réserver des surprises…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1061 du 5 décembre 2024, Léonard a un crush pour Quentin

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

