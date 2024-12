C dans l’air du 3 décembre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 3 décembre 2024 : le sommaire

⬛ La censure… et le « chaos » ?

Depuis plusieurs semaines, le scénario d’une chute du gouvernement se concrétise. Le Premier ministre a déclenché lundi l’article 49.3 de la Constitution, engageant la responsabilité de son gouvernement sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. En réponse, le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National ont déposé des motions de censure qui seront examinées ce mercredi à partir de 16 heures à l’Assemblée nationale.



Dans ce contexte tendu, l’entourage du Premier ministre accuse le RN d’avoir refusé à plusieurs reprises des rencontres à Matignon, une critique qualifiée d’ »étonnante » par Michel Barnier. Parallèlement, le ministre de l’Intérieur a appelé Marine Le Pen à la responsabilité, mettant en garde contre un risque de chaos politique et financier. Bruno Retailleau a dénoncé une partie de la classe politique qui, selon lui, « joue à la roulette russe ». Le Premier ministre doit s’exprimer ce mardi lors du journal télévisé de 20 heures sur TF1 et France 2.

Pour renverser le gouvernement, la censure nécessite 288 votes. La motion de la gauche sera discutée en premier mercredi, et sauf surprise, elle pourrait être adoptée grâce au soutien du RN, déterminé à mettre en difficulté l’exécutif. Cependant, les incertitudes demeurent quant à l’avenir : succession à Matignon, conséquences financières, et implications pour le quinquennat Macron.

Parallèlement, la situation économique s’aggrave. Les plans sociaux se multiplient (Auchan, Michelin, Valeo…), et les défaillances d’entreprises devraient atteindre 65 000 d’ici fin 2024, affectant potentiellement plus de 160 000 emplois. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a dénoncé une « dégradation très forte » et appelle à des mobilisations le 12 décembre. Une grève nationale dans la fonction publique est prévue ce jeudi pour protester contre les économies annoncées par le gouvernement dans le budget 2025.

Enfin, l’enquête *Fractures françaises* d’Ipsos révèle une défiance croissante envers la classe politique, avec 55 % des Français déclarant avoir des difficultés à couvrir leurs dépenses courantes. Le pouvoir d’achat reste leur principale préoccupation (38 %). Dans ce climat social tendu, les regards se tournent vers Emmanuel Macron et ses prochaines décisions, alors que certains appellent déjà à sa démission.

