« L’amoureux mystère de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 3 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« L’amoureux mystère de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 3 décembre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’intitule « L’amoureux mystère de Noël ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« L’amoureux mystère de Noël » : l’histoire, le casting

Cette année, Marie est déterminée à passer Noël aux côtés de l’amour idéal. L’homme de ses rêves, correspondant parfaitement aux dix critères soigneusement notés dans son journal intime, semble inaccessible… jusqu’à ce qu’un échange accidentel de journaux avec un inconnu révèle qu’il pourrait être cet homme parfait. Résolue à ne pas laisser passer cette chance, elle se lance à sa recherche, coûte que coûte.

Avec : Emily Alatalo (Marie), Andrew Bushell, Julia Knope, Paula Boudreau



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Rejoins-moi pour Noël ».

« Rejoins-moi pour Noël » : l’histoire et le casting

Cara et Amy, sœurs proches, ont une tradition de faire un vœu à Noël, un vœu qui se réalise toujours. Un an après avoir souhaité rencontrer l’homme de sa vie, Amy se prépare à épouser son bien-aimé le jour de Noël. Mais en raison d’une grève de trains, Cara se rend à son mariage en voiture avec un inconnu, un homme pour lequel elle développe soudainement des sentiments. Ce dernier lui donne son numéro, mais un autre inconnu fait accidentellement tomber son téléphone dans les égouts. Cet autre homme, Michael, est un journaliste qui déteste Noël, bien qu’il soit chargé d’écrire un article sur les festivités. Cara l’emmène découvrir l’esprit de Noël à New York, et au fil du temps, ils apprennent à se connaître et à s’apprécier. Lorsqu’enfin elle retrouve l’automobiliste, Chace, Cara se rend compte que son cœur n’appartient plus à lui, mais à… Michael.

Avec : Emily Alatalo (Cara Martin), Corey Sevier (Michael Williams), Vanessa Smythe (Amy), Michael Dickson (Gary Martin), Daniel Henkel (Chris Waters)