Ici Tout Commence spoiler : Milan face à Enzo et Vic, il décide de… (vidéo épisode du 20 décembre)

Ici tout commence spoiler – Milan va finalement confronter Enzo et Vic dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’ils ont planté le repas de Noël d’Anaïs vis à vis de lui, Milan les confronte et tente d’organiser une surprise pour sa chérie.











Milan est contrarié contre Victorine et Enzo. Il ne comprend pas pourquoi les colocataires d’Anaïs ont brillé par leur absence lors du dîner de Noël qu’elle avait organisé. Conscient que sa chérie traverse une période difficile et a plus que jamais besoin du soutien de ses amis, Milan prend les devants.

Il convainc Enzo et Victorine de mettre leurs différends de côté, unis par l’affection qu’ils partagent pour Anaïs. D’ailleurs, Milan a un plan en tête pour redonner le sourire à celle qu’il aime… Il veut qu’ils lui organisent un surprise !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1072 du 20 décembre 2024, Milan veut faire une surprise à Anaïs

