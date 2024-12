Un Si Grand Soleil spoiler : Maéva quitte Tom, Boris confronte Elisabeth (épisode du 24 décembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1540 du 24 décembre 2024 – Les choses vont mal tourner pour Maéva et Tom dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Tom est totalement sous l’emprise d’Hélène alors que Maéva est bouleversée depuis qu’elle a entendu ses propos anti IVG.











Maéva ne répond plus aux appels et messages de Tom, qui décide de se déplacer à la galerie pour lui parler… Tom reproche à Maéva de ne pas prendre en compte son avis sur sa grossesse, Maéva annonce à Tom que c’est fini : elle ne veut plus le voir !

Maéva pleure ensuite dans les bras de sa maman. Elle peut compter sur le soutien de Carine et Alix.

Pendant ce temps là, Boris confronte Elisabeth après les révélations de Muriel. Il n’apprécie pas qu’elle ait utilisé la fraude contre sa mère et ne compte pas la laisser la virer. Catherine demande à Eliott de prendre le directeur du centre en filature… Et bingo, il découvre qu’il retrouve l’assistante de Catherine, sa complice !



