Star Academy : les duos et chansons du 11ème prime du 21 décembre dévoilés

Star Academy 2024, liste des duos et chansons du 11ème prime du samedi 21 décembre 2024 – C’est samedi qu’aura lieu le 11ème prime en direct de la Star Academy. Alors qu’exceptionnellement il n’y aura pas d’éliminé ce soir là, les stars invitées seront en plateau pour de nouveaux duos avec les académiciens.





Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui samedi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Star Academy 2024, la liste des chansons du prime 11 du 21 décembre

En duos avec les artistes :

– Nolwenn Leroy et Charles « Mon ange »

– Raphaël et Marguerite « Ne partons pas fâchés »

– Loïc Nottet « Monsieur, Madame » – Ebony, Franck, Marguerite – choix du public encore non dévoilé

– Arnaud Ducret « Toute la musique que j’aime » – Ebony, Franck, ou Marine

Entre académiciens

– Ulysse et Charles « Le Portrait » de Calogero

– Battle du top 3 : Marine, Ulysse et Charles sur « Formidable » de Stromaé

– Le grand solo : Marine sur « All by myself »



Collégiales

– « Noël ensemble » avec les profs

– Tableau chanté / dansé sur « All I want for Christmas is you »

– Collégiale spéciale soutien à Mayotte sur « Over the rainbow »

– Avec Chico et les Gypsies et Ulysse à la guitare, »Feliz navidad »

Liste incomplète, elle sera complétée d’ici samedi

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.