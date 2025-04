Ici Tout Commence spoiler : Solal tombe de haut (vidéo épisode du 9 avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Solal va tomber de haut dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, non seulement la mère de Thelma est la maîtresse de son père pour laquelle il a quitté sa mère, mais en plus Thelma lui a menti sur tout !











Face à Lionel, Solal se confie. Il ne comprend pas comment Thelma a pu s’inviter une vie à ce point sur les réseaux sociaux. La jeune femme n’a en réalité aucun argent, sa mère est la nourrice du petit frère de Solal… Lionel tente de la défendre, il sait ce que c’est de ne pas avoir d’argent et des fins de mois difficiles.

Mais quand Solal lui révèle pour son père et la mère de Thelma, Lionel est choqué. Toutefois, il lui rappelle que Thelma est son amie et il devrait pouvoir lui pardonner…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1150 du 9 avril 2025, Solal est déçu de Thelma

