Ici Tout Commence spoilers : la vérité éclate, le secret de Vic, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 7 au 11 avril 2025)

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 7 au 11 avril 2025 – Déjà curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine pour dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par la vérité au sujet de Thelma. Tout le monde va découvrir la vérité sur la jeune femme !







Thelma a menti sur tout ! Elle n’a jamais eu d’argent et est simplement la fille de la nounou du frère de Solal. Et Edouard Fayet vient de quitter sa femme pour la mère de Thelma… A l’institut, les multiples mensonges de Thelma ont du mal à passer et Solal encaisse le coup.

A la ferme, Stanislas et Angèle continuent de se rapprocher. Et on peut dire que Coline n’apprécie pas ! Au Double A, elle dérape et parle mal à Stanislas devant les clients…



Gaëtan relance son idée de donner des cours de nutrition, il négocie avec Emmanuel. Quant à Vic, elle cache un lourd secret et ment à Enzo et Hortense… (découvrez son secret sur notre article ici).

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 7 au 11 avril 2025

Lundi 7 avril 2025 (épisode 1148) : En cuisine, Solal tire sur l’ambulance. A L’institut, Clotilde est à fleur de peau. A la ferme, Alice et Stanislas prennent de la bouteille.

Mardi 8 avril 2025 (épisode 1149) : Sur les réseaux, Thelma implose. Angèle arrondit les angles avec Coline. En cours, Vic passe à la casserole.

Mercredi 9 avril 2025 (épisode 1150) : Thelma fait chambre à part. A L’institut, Gaëtan veut relancer un projet. Clotilde demande un coup de pouce à Antoine.

Jeudi 10 avril 2025 (épisode 1151) : A L’institut, Thelma met la clé sous la porte. Pour sa part, Tom veut tourner la page. Gaëtan et Teyssier accordent leurs violons.

Vendredi 11 avril 2025 (épisode 1152) : Au Double A, Thelma revient à la case départ. Vic pose un lapin à Hortense. Face à Tom, Emi rend les armes.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 7 au 11 avril 2025

vidéo à venir

