Ici Tout Commence spoiler : Teyssier face à un drame (vidéo épisode du 3 janvier)

Ici tout commence spoiler – Le début d’année ne s’annonce pas joyeux à l’institut Auguste Armand dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Emmanuel va apprendre un drame au sujet de la famille de Joachim !











Teyssier vient d’apprendre une terrible nouvelle : un drame a frappé Marta, la sœur de Joachim Guéraud. Bouleversé, Emmanuel Teyssier tente désespérément de joindre Joachim et Clotilde pour les informer. Il sollicite l’aide d’Antoine Myriel et de Claire Guinot. Cependant, les deux amoureux semblent être en escapade romantique et restent injoignables…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1082 du 3 janvier 2025, un drame pour la soeur de Joachim

