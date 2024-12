Star Academy du 31 décembre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 31 décembre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de lundi des académiciens.











Publicité





Les académiciens répètent leurs évaluations de danse. Et c’est parti pour la première partie des évaluations. Charles passe le premier. Michaël se dit agréablement surpris, Malika est fière de lui.

Marine passe ensuite, elle danse avec un sablier. Michaël souligne sa grâce, ça lui a raconté une histoire. Malika a aimé aussi qu’elle raconte une histoire.

Ulysse enchaine, il danse avec sa guitare. Malika dit qu’il a fait tout ce qu’il pouvait mais elle l’a senti stressé.



Publicité





Franck passe avec son bâton. Michaël était captivé, Malika a noté quelques décalages rythmiques.

Ebony passe la dernière avec sa chaise. Michaël a trouvé que ça manquait de grâce. Malika a trouvé que c’était quand même abouti.

Direction le théâtre ensuite pour l’annonce des résultats. Marine est arrivée 1ère, suivie de Ebony et Franck à éaglité. Charles est 4ème et Ulysse dernier, il est éliminé pour la suite des évaluations.

Place ensuite avec un masterclass avec le rappeur Youssef Swatt’s. Il les aide pour l’écriture de chansons. Ils se livrent tous avec des textes remplis d’émotions.

Ulysse appelle sa grand-mère. Et Lucie et Fanny viennent annoncer le programme du prime : Ebony chantera « L’hymne à l’amour » d’Edith Piaf, Ulysse chantera « Cendrillon » de Téléphone, Marine aura un tableau chanté / dansé sur « I am what I am » de Gloria Gaynor, Charles chantera « Rise like a phoenix » de Conchita Wurst, Franck chantera « Pour ne pas vivre seul » de Dalida.

Ebony appelle sa mère qui la recadre.

A LIRE AUSSI : Star Academy, les évaluations de chant du 31 décembre : Ebony et Franck au top, Marine en dessous, le résumé complet

Star Academy, le replay de la quotidienne du 31 décembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.