Ici Tout Commence spoiler : Zoé face à une terrible nouvelle (vidéo épisode du 19 décembre)

Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner pour Zoé dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Solal l’ignore et qu’il ne lui répond même plus, Zoé ne se sent pas bien et fait des erreurs dans la brigade de Noël…











Résultat, Lionel prend une décision radicale : il vire Zoé ! Elle est sous le choc et pire, Lionel lui balance que Solal a quitté la brigade car il la trouve incompétente !

Zoé est loin d’imaginer que Solal est en réalité amoureux d’elle…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1071 du 19 décembre 2024, Lionel vire sa soeur de la brigade

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.