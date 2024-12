La France a un incroyable talent : 1er quart de finale ce soir sur M6 (4 décembre)

Publicité





Ce mercredi soir sur M6, Karine Le Marchand vous donne rendez-vous pour la suite de la saison 19 de La France a un incroyable talent. Au programme, le premier quart de finale avec Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy.





A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur 6play.







La France a un incroyable talent du 4 décembre – présentation du 1er quart de finale

Après six semaines d’auditions spectaculaires riches en émotions et en surprises, l’heure de vérité a sonné ! Le jury composé d’Éric Antoine, Marianne James, Hélène Ségara et Sugar Sammy a délibéré pour sélectionner 26 talents prêts à se disputer leur place en demi-finale. Une nouvelle aventure palpitante commence : bienvenue dans l’arène des quarts de finale de « La France a un Incroyable Talent » !

Cependant, tous les candidats ne partent pas sur un pied d’égalité. Cinq d’entre eux, désignés “coups de cœur” grâce aux Golden Buzzers attribués par les juges et Karine Le Marchand, sont déjà qualifiés pour les demi-finales. De plus, un groupe ayant décroché le Platinium Buzzer a obtenu une place directe en finale. Pour les autres, la compétition s’intensifie : il leur faudra tout donner pour décrocher une place dans la suite de l’aventure.



Les 26 talents sélectionnés reviennent donc sur scène avec un objectif clair : gagner leur ticket pour les demi-finales. La bataille commence avec les 13 premiers numéros présentés le mercredi 4 décembre, suivis des 13 autres le mercredi 11 décembre. À l’issue de chaque soirée, seuls cinq artistes seront retenus pour la demi-finale, laissant seulement dix places à saisir. Le suspense est à son comble !

Les cinquièmes juges : Booder et Élodie Poux

Les célèbres juges seront épaulés par deux invités spéciaux. Lors du premier quart de finale, Booder, avec son humour légendaire, rejoint le jury avec un Golden Buzzer personnel, prêt à propulser son favori directement en demi-finale. La semaine suivante, ce sera au tour d’Élodie Poux, humoriste pétillante, d’apporter sa touche unique au jury.

Premier quart de finale avec Booder

Rendez-vous mercredi 4 décembre à 21h10 sur M pour une soirée de performances impressionnantes où chaque candidat jouera son avenir dans la compétition. La scène est prête, et les destins sont en jeu. Qui réussira à marquer l’histoire de cette édition ? Ne manquez pas ce spectacle exceptionnel !