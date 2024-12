La France a un incroyable talent : qui sont les finalistes ? Qui a été éliminé ? (résumé + replay demi-finale du 18 décembre)

Publicité





La France a un incroyable talent, résumé de la demi-finale du 18 décembre 2024 – C’est ce soir que se déroulait la demi-finale de la saison 19 de La France a un incroyable talent.





Une demi-finale de haut vol avec les 14 demi-finalistes. Marianne James, Eric Antoine, Sugar Sammy et Hélène Ségara ont eu bien du mal à faire leur choix pour désigner les finalistes !







Et les finalistes de Incroyable Talent saison 19 sont…

Il est l’heure des délibérations ! Le jury a 9 places à attribuer pour la finale. Sont qualifiés aux côtés des Hakuna Matata Acrobats (Platinium Buzzer) : Mathieu Stepson, Léa Kral, Inverdance, Creatine Price, Jean-Baptiste, RB Dance Company, Duo Stardust, Matthieu Nina, et Gabrielle Boudreau.

Ont donc été éliminés ce soir : Sonia et Sebastian, The Brats Killers, Francoeur, Just Vox, Dream Catchers Academy



La France a un Incroyable Talent du 18 décembre 2024, le replay

Si vous avez manqué cette soirée, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay sur 6play. Et rendez-vous ce vendredi 20 décembre pour la grande finale !