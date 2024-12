Publicité





La Grande Librairie du 4 décembre 2024, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 4 décembre 2024 : invités et sommaire

Il s’agit d’un événement d’envergure internationale. À l’approche de la réouverture de Notre-Dame de Paris, « La Grande Librairie » vous invite à découvrir une émission spéciale. Écrivains, historiens et comédiens rendent hommage, avec éclat, à l’une de nos cathédrales les plus emblématiques et littéraires.

SYLVAIN TESSON

Notre-Dame, il la connaît sur le bout des doigts, littéralement. Sylvain Tesson l’a gravie en toute illégalité dans sa jeunesse – et lui a consacré un très beau livre : Notre-Dame de Paris. Ô reine de douleur, ô reine de victoire. Une compilation de textes, et une lettre d’amour à ce lieu qui, comme lui, a su renaître de ses cendres.



KEN FOLLETT

Ses livres, dont « Les Piliers de la Terre », se sont vendus à près de 200 millions d’exemplaires. L’incontournable Ken Follett, profondément marqué par l’incendie de notre cathédrale il y a 5 ans, consacre une nouvelle préface à son essai « Notre-Dame » (Robert Laffont), à l’heure de son historique réouverture.

MATHIEU LOURS

Quel défi pour l’historien, spécialiste des cathédrales Mathieu Lours, qui signe les textes de Rebâtir Notre-Dame de Paris (Tallandier), le livre officiel de la restauration ! Une plongée, en images et en récits, dans l’un des plus fascinants chantiers du XXlème siècle.

MARYVONNE DE SAINT PULGENT

Comment expliquer l’émotion internationale qu’a suscité l’incendie de Notre-Dame ? L’essayiste et musicienne Maryvonne de Saint Pulgent, qui a dirigé le Patrimoine au Ministère de la Culture, nous éclaire dans La Gloire de Notre-Dame (Gallimard). C’est passionnant.

FABRICE LUCHINI

Qui dit Notre-Dame de Paris dit Victor Hugo ! Le comédien Fabrice Luchini lui dédie son dernier spectacle au Théâtre de l’Atelier, à Paris. À travers ses textes, un portrait lyrique et bouleversant de l’homme, du poète et du romancier. Et l’évocation personnelle d’une figure

au combien contemporaine…

VALÉRIE ZENATTI

L’écrivaine, traductrice et scénariste Valérie Zenatti, à qui l’on doit notamment Jacob, Jacob (L’Olivier), viendra également nous parler de son amour pour Hugo, de ce qu’il signifie, aujourd’hui, et de la nécessité de lire ou de relire l’immense romancier.

GUILLAUME FAU

Enfin, un invité exceptionnel, extrêmement rare et hautement surveillé : le manuscrit original de Notre-Dame de Paris! Pour nous le présenter, Guillaume Fau, chef du service des manuscrits modernes et contemporains à la Bibliothèque nationale de France.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 4 décembre 2024 à 21h sur France 5.