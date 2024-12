Ici Tout Commence spoiler : Lionel a un plan qui énerve Solal... (vidéo épisode du 6 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – A l’approche des fêtes de fin d’année, Lionel va se mettre en tête de réconcilier Zoé et Gary dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Lionel a une idée pour les rabibocher mais ça ne plait pas du tout à Solal !











Thelma et Solal envisagent de postuler pour aider la cheffe Rochemont au stand de Noël. Cependant, cette idée perturbe complètement les plans de Lionel, qui espère réconcilier Zoé et Gary. Déterminé à faire le bonheur de sa sœur, Lionel se dépêche de convaincre Thelma et Solal d’abandonner ce projet en leur exposant les raisons de sa demande.

Mais Solal réagit de manière surprenante : il perd son calme ! Lionel, intrigué, ne comprend pas pourquoi Solal semble si affecté par la situation de Zoé… Le jeune homme semble vraiment préoccupé par le bien-être de son amie… peut-être un peu trop pour un simple ami ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1062 du 6 décembre 2024, Solal jaloux ?

