Le Meilleur Pâtissier du 26 décembre : la demi-finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Le Meilleur Pâtissier du 26 décembre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, M6 continue la diffusion de la saison 13 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Après l’élimination de Romaind, place à la demi-finale sur le thème « Recettes de famille ».





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 26 décembre 2024, présentation de la demi-finale « Recettes de famille »

Retrouvez les demi-finales avec des créations pâtissières toujours plus impressionnantes et gourmandes ! Les 4 pâtissiers amateurs encore en compétition devront décrocher deux tops pour accéder à la grande finale. Cette semaine, les épreuves s’articulent autour des recettes de famille !

Épreuve créative : gâteau trompe-l’œil d’une recette de famille

Poulet du dimanche, gratin de Mamie ou rôti de veau généreux : les candidats doivent transformer leur plat familial préféré en un dessert aussi trompeur visuellement que savoureux. Celui qui saura séduire Cyril et Mercotte par son originalité et son goût obtiendra un précieux top !



Épreuve technique : réaliser le « super strudel »

Une pâte à strudel fine comme un voile, une compotée de pomme parfumée, un biscuit aux noix de pécan et d’autres gourmandises enroulées avec précision : les pâtissiers devront relever ce défi inspiré d’une recette traditionnelle alsacienne, en maîtrisant chaque détail technique.

Épreuve surprise : le dessert imposé par la famille

Les candidats devront revisiter un dessert qu’ils ont souvent échoué à préparer à la maison. Cette fois, ce sont leurs proches, spécialement invités pour l’occasion, qui choisiront le gâteau à réaliser. À la clé, un top pour la meilleure création et une chance supplémentaire de décrocher une place en finale !

Le Meilleur Pâtissier saison 13, rappel de la présentation de la saison

Cette année, dans « Le Meilleur Pâtissier », l’actrice Laëtitia Milot rejoint le chef Cyril Lignac et Mercotte pour une nouvelle saison encore plus gourmande. Nos 14 pâtissiers amateurs, venus de France et de Belgique, devront faire preuve de technique et de créativité pour séduire le jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie française. Au programme : une saison riche en rebondissements, des épreuves revisitées et des nouveautés mémorables. À la clé, le très convoité trophée du « Meilleur Pâtissier » !