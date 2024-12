« Le secret d’un Noël parfait » : votre téléfilm de Noël ce 19 décembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le secret d’un Noël parfait » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 19 décembre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1. Aujourd’hui il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Le secret d’un Noël parfait ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le secret d’un Noël parfait » : l’histoire, le casting

Hayley, une décoratrice d’intérieur très en vue sur les réseaux sociaux, traverse une période difficile depuis la perte de son père il y a six mois. Déterminée à soutenir sa mère, accablée de chagrin, elle fait une découverte inattendue en rangeant le garage : une photo de sa mère aux côtés d’un jeune garçon. Elle réalise alors l’existence d’un oncle dont elle n’avait jamais entendu parler. Décidée à redonner le sourire à sa mère, Hayley entreprend de retrouver cet oncle mystérieux, avec l’espoir de réunir la famille pour célébrer Noël ensemble.

Avec : Benjamin Ayres (Blake), Taylor Cole (Hayley), Liza Huget (Ellen), Stefania Indelicato (Sarah)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « La recette d’un Noël inoubliable ».

« La recette d’un Noël inoubliable » : l’histoire et le casting

La famille Collucia, d’origine italienne, se prépare à célébrer Noël. Anna, l’aînée, est une sociologue globe-trotteuse qui enseigne à travers le monde. Sa sœur Ella, quant à elle, a repris la ferme familiale avec l’aide de sa compagne, Nathalie. Archie, le benjamin, travaille dans un restaurant aux côtés de sa petite amie, Monica. Leur mère, Madelynn, s’envole pour une semaine de vacances sous les tropiques, confiant à Anna la responsabilité de veiller sur Vincent, leur grand-père, surnommé Nonno. Atteint de la maladie d’Alzheimer, son état inquiète la famille.

Lors d’un rendez-vous médical, Anna rencontre le Dr Greg Krasinski, qui lui révèle que la maladie de Vincent est plus avancée qu’elle ne l’imaginait. Sous le choc, Anna suit son conseil : stimuler la mémoire de son grand-père. Elle décide alors de cuisiner avec lui la recette préférée de sa défunte grand-mère, le sugo, une sauce pour les pâtes. Mais impossible de mettre la main sur cette recette précieuse. Anna et Nonno se lancent alors dans une véritable chasse aux souvenirs pour la retrouver. Au fil de leurs recherches, Anna et Greg se rapprochent, entre éclats de rires, moments d’émotion et magie de Noël.

Avec : Sarah Power (Anna Collucia), Beau Bridges (Vincent Collucia), Jesse Irving (RJ Collucia), Morgana Wyllie (Ella Collucia)