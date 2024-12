Les 12 coups de midi du 17 décembre : Emilien frôle l’élimination !

Publicité





Les 12 coups de midi du 17 décembre 2024, 447eme victoire d’Emilien – Encore et toujours une victoire d’Emilien ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». On a l’impression que rien ni personne ne peut l’arrêter et pourtant, ça ne s’est pas joué à grand chose aujourd’hui ! Emilien n’avait que 9 secondes d’avance sur son adversaire lors du Coup Fatal.











Les 12 coups de midi du 17 décembre, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Le Maître de Midi a quand même gagné et a ensuite fait une erreur sur le Coup de Maître, il a remporté 2.000 euros à partager avec un téléspectateur. Emilien voit sa cagnotte totaliser 1.839.654 euros de gains et cadeaux. Sur la nouvelle étoile mystérieuse, toujours pas d’indice en dehors du stade de foot en photo de fond.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 17 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+