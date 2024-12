« Les Docs de La Grande Librairie » du 11 décembre 2024 : au sommaire ce soir

Publicité





« Les Docs de La Grande Librairie » du 11 décembre 2024, le sommaire ce soir sur France 5 – Nouveau numéro de l'émission « Les Docs de La Grande Librairie » ce soir sur France 5. La collection « Les docs de La grande librairie », créée par François Busnel, consacre son nouvel opus à Guy de Maupassant.





« Les Docs de La Grande Librairie » du 11 décembre 2024 : le sommaire

La collection « Les Docs de La Grande Librairie », imaginée par François Busnel, consacre son quatrième épisode inédit à un écrivain de génie entouré d’un profond malentendu : Guy de Maupassant.

Auteur emblématique de « Bel-Ami », « Une vie » ou encore « Le Horla », Maupassant fut une véritable comète littéraire. En seulement douze ans, il produisit une œuvre prolifique : six romans, sept pièces de théâtre, près de trois cents nouvelles et des milliers d’articles. Explorant une variété de genres – du fantastique à la comédie grivoise en passant par le naturalisme de son ami Zola – il s’imposa comme l’un des plus brillants écrivains de son temps. Pourtant, il s’éteint prématurément à 42 ans dans la tristement célèbre clinique du Docteur Blanche. Taxé de « fou », sa fin tragique interroge encore : s’agissait-il des ravages de la syphilis, contractée à 27 ans ? D’une prédisposition héréditaire ? Ou bien d’un esprit hanté par le double, l’étrange, et l’intrusion de la folie dans le quotidien ?



Ce documentaire plonge dans la vie et l’œuvre d’un homme qui a brûlé la chandelle par les deux bouts. Passionné de chasse dans les bocages d’Étretat, adepte du canotage sur la Seine, habitué des bordels et confident des prostituées, Maupassant fut aussi un être profondément mélancolique, rongé par la noirceur.

Formé par Gustave Flaubert, ami d’Émile Zola, et contemporain des travaux de Freud sur les bancs de Charcot à La Salpétrière, Maupassant fut une figure incontournable de son époque. Écrivain adulé et controversé, il choqua la société bien-pensante tout en disséquant, avec une finesse inégalée, les ressorts de la passion, de l’ambition, de la vanité et de la folie. Le tout dans un style éblouissant, qui continue d’inspirer des générations de lecteurs.

Les intervenants

Éric-Emmanuel Schmitt, écrivain

Sylvain Tesson, écrivain

Pierre Bayard, psychanalyste et écrivain

Olivier Frébourg, écrivain et éditeur

Noëlle Benhamou, maître de conférences à l’université de Picardie Jules-Verne

Martine Reid, professeure émérite à l’université de Lille

