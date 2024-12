Danse avec les Stars 2025 : Charlotte de Turckheim rejoint le casting !

Publicité





Danse avec les Stars 2025, casting – Après Florent Manaudou, Adil Rami et Lénie Vacher, une nouvelle personnalité rejoint officiellement le casting de la prochaine saison de « Danse avec les Stars ». Il s’agit de l’actrice Charlotte de Turckheim.











Actrice, scénariste et réalisatrice, Charlotte de Turckheim est une artiste aux talents multiples. Elle débute sa carrière au cinéma aux côtés de Coluche dans « Le Maître d’école » de Claude Berri. Par la suite, des réalisateurs prestigieux comme Patrice Leconte, Claude Zidi, Claude Lelouch, Georges Lautner, Volker Schlöndorff, Philippe Labro, Philippe de Broca, Gérard Jugnot, James Ivory, et Denis Granier-Deferre lui confient des rôles variés, révélant l’étendue de son talent.

En tant que scénariste et réalisatrice, elle a signé cinq films :

– « Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs » (1999), où elle partage l’affiche avec Victoria Abril et Alain Bashung.

– « Les Aristos » (2006), avec Jacques Weber et Vincent Desagnat.

– « Mince alors ! » (2012), qui marque ses retrouvailles avec Victoria Abril, Lola Dewaere (dans son premier grand rôle), et Catherine Hosmalin.

– « Qui c’est les plus forts ? » (2015), avec Alice Pol et Audrey Lamy.

– « Mince alors 2 : La Rechute » (2022), où elle retrouve Lola Dewaere, Catherine Hosmalin et Charlotte Gaccio.

Côté scène, son premier one-woman-show, « Une journée chez ma mère », rencontre un succès triomphal, suivi par « *Ma journée à moi », « On m’a pas prévenue » et « Ça va nettement mieux !! ». Elle a également brillé au théâtre, dirigée par Jérôme Savary (« Cyrano de Bergerac », Jacques Weber (« Le Misanthrope ») et Michel Fau (« Que faire de Mr Sloane ? »).



Une carrière impressionnante pour une artiste accomplie qui s’apprête à relever le défi de la danse !