Les mystères de l’amour du 29 décembre : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 23 saison 35 en avance)

Publicité





Les mystères de l’amour du 29 décembre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 23 de la saison 35 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les mystères de l’amour » est de retour avec un nouvel épisode inédit. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir, il s’agit de l’épisode 23 de la saison 35 et il s’intitule « Retour en arrière ».





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Les mystères de l’amour du 29 décembre 2024 – résumé de l’épisode 23 saison 35 « Retour en arrière »

Jimmy est ravi : il a enfin retrouvé sa chère Béné. De son côté, Olga peine à accepter le départ de son Grand Amour du Paradis. Laly, quant à elle, s’apprête à célébrer le réveillon du Nouvel An à la campagne avec son nouveau compagnon, Vincent. Fanny reçoit une visite inattendue de David, le fils de Gabriella, qu’elle n’avait pas vu depuis des années. Au commissariat, Guéant et Stéphanie font la connaissance de Bob, qui prend la relève de Fiona.

Les mystères de l’amour du 29 décembre – extrait vidéo de l’épisode



Publicité





Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.